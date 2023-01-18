Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği, final haftasında öğrencileri unutmadı ve çorba ikramı yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği, final haftasında öğrencileri unutmadı ve çorba ikramı yaptı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) kütüphanesi önünde, öğrencilere çorba ikramı yapıldı. TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği; sınav haftasında olan öğrencilere, ’Finallere çalışmak sizden, Gönüllülere ısıtmak bizden’ sloganıyla stant açarak çorba ikramında bulundu. TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Ramazan Anıl, "Ülkemizin her yerinden üniversitemize gelen öğrencilerimizin en yoğun günlerini yaşadıkları sınav döneminde; içlerini ısıtacak çorba ikram ederek üniversite gençliğimizle bir aradayız. Düzenlediğimiz etkinliğe, çok yoğun bir öğrenci katılımı oldu. Bu katılım bizi çok sevindirdi. Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği olarak; odak noktamıza koyduğumuz gençlerimiz, bu zor günlerinde yanlarında olabildiysek ne mutlu bize’’ dedi.

Öğrenciler, ’’Final haftamızda bizleri unutmayan, TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği’nin düzenlediği etkinlikte bizlere çorba ikram etmesi, bizleri çok sevindirdi’’ dediler.