Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği, Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) ile birlikte 2 gün süren İstanbul gezisi düzenledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği, Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) ile birlikte 2 gün süren İstanbul gezisi düzenledi.

Kütahya’dan 4 otobüsle İstanbul’a giden öğrenciler, ilk olarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’inde sabah namazını kıldı. Öğrenciler Topkapı Sarayı ve Eminönü gezdi.

Öğrenciler, Üsküdar Burhan Felek Salonu’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı "3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldılar.

Öğrenciler TÜGVA Genel Merkezi’ni ziyaret eden, vakfın faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı. Öğrenciler, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in konuşmacı olarak katıldığı TÜGVA İhtisas Akademi programına katıldılar.

İstanbul gezisi hakkında konuşan DPÜ İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi Cemil Enes Gökdağ, gençlerle Fatih’in şehri İstanbul’a gitmelerinden, İstanbul’un manevi ikliminden nasiplenmelerinden ziyadesi ile mutlu olduklarını belirtti.