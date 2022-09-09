Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği, Türkiye de ilk defa anneanne, anne ve kızlarından oluşan üç nesli aynı kampta buluşturdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği, Türkiye de ilk defa anneanne, anne ve kızlarından oluşan üç nesli aynı kampta buluşturdu.

TÜGVA Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen doğa kampları aralıksız devam ederken, daha önce ortaokul, lise ve üniversite gençlerinin buluşturulduğu kampta şimdi de üç nesil bir araya geldi. Fidanlık Parkı’nda düzenlenen kamplarla ilgili açıklamada bulunan TÜGVA Van İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, kampın 6’ncı etabında anneanne, anne ve kızlarını Fidanlık Parkı’nda bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “TÜGVA sadece gençlerin kendisine değil, gençleri yetiştiren aile bireylerine de mesajlar ileten ve onlarla iletişim halinde olan bir vakıf. Vakıf teşkilatımızda bulunan Kadın Aile Koordinatörlüğümüz; gençlerimizin aileleri ile bir araya gelerek, çocuklarının gönül vererek birlikte çalıştığı TÜGVA’yı hem daha yakından tanıyor hem de aile birlikteliği ile gençlerimizin geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlıyor. Kamp yaptığımız alan daha önceleri örgütün gençleri zorla ailelerinden kopararak getirip eğitim adı altında günlerce tutup sonra buradan dağa gönderdiği bir alan. Ama biz burada gençleri ailelerinden kopararak onlara hasret bırakarak değil, tam tersine yaptığımız program ve organizasyonlarla gençlerin ailelerini de dahil ederek burada daha iyi vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca burada onlara verdiğimiz milli ve manevi eğitimler ile gençlerin ailelerine, vatanlarına, dinlerin bağlı bireyler olmalarını sağlıyoruz” dedi.

Gençlerin aileleri ile birlikte kamplara almalarının anlamlı olduğuna değinen Başkan Deniz, “Bizim gizli ve kötü niyetli işler yapmadığımızı gören aileler, çocuklarını gönül rahatlığı ile vakfımıza gönderebiliyorlar. Anne-kız kampı olarak çıktığımız duyurumuza; anne ve kızları yanlarına torunlarını ve kuzenlerini de alarak geldiler. Bu, bizim için çok gurur verici bir tabloydu. Çünkü sadece kadınların bulunduğu bir alanda bu kadar yoğun katılım bize olan güvenin karşılığı ve tescilidir” ifadelerini kullandı.

Kampın son etabının 9-11 Eylül arasında Trabzon, Erzurum ve Van illerinden gelen üniversiteli ve liseli kızların buluşması ile süreceğini belirten Deniz, akabinde 30 Eylül’de Dursun Ali Erzincanlı ve farklı konukların ağırlanacağı büyük bir kapanış programı ile 2022 kamp programının nihayete ereceklerini sözlerine ekledi.