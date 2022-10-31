Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce temsilciliği Ortaokul Koordinatörlüğü, yaz okulu eğitiminin ardından kış okulu adı altında bir hayat boyu öğrenme programının daha altına imza attı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce temsilciliği Ortaokul Koordinatörlüğü, yaz okulu eğitiminin ardından kış okulu adı altında bir hayat boyu öğrenme programının daha altına imza attı.

Öğrenmenin okullar ile sınırlı kalmayıp, hayatın her alanına yayılmasını amaçlayan Kış Okulu programı, ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmelerini hedefliyor.

Program dahilinde öğrencilere el becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli aktiviteler yaptırılırken aynı zamanda farklı oyunlar da oynatılarak öğrenme ortamının eğlenceli hale gelmesi sağlanıyor. Ayrıca, öğrencilere milli ve manevi değerler eğitimi de veriliyor.

Birbirinden renkli faaliyetlere sahne olan Kış Okulu hakkında bilgiler veren TÜGVA Düzce İl temsilcisi Ersoy Mutlu, "Amacımız, gençlerimizin hem zihin hem de ruh dünyalarının zenginleşmesine katkıda bulunmak. Bu Yüzyıl Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin Gençlerinin Yüzyılı olacaktır ve biz, bu hedefin gerçekleşmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kış Okulu programımızda emeği geçen tüm ekibime, özellikle de gençlerimizin eğitimi ile ilgilenen Ortaokul Koordinatörlüğünde görev alan üniversiteli hanımefendi kardeşlerime teşekkür ederim. Düzce ve Düzce’nin gençleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mutlu, ortaokul, lise ve üniversite gençlerine “TÜGVA’da buluşalım; TÜGVA sizler için var” çağrısında bulundu.