Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından Ankara’nın Pursaklar ilçesinde gazilere moral ve destek amacıyla düzenlenen "Moral Gecesi" yoğun katılımla gerçekleşti.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından gazilere, "Moral Gecesi" programı düzenlendi. Pursaklar Temsilciliği Başkanı Mehmet Eğin öncülüğünde gerçekleştirilen programa Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan ve İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir katıldı.

Gecede gazilerimiz onurlandırılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Duygusal anların yaşandığı gecede, gazilere yönelik çeşitli etkinlikler ve konuşmalarla moral desteği verildi. Katılımcılar, şehit ve gazilerin milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti. Gaziler, düzenlenen gecede emeği geçenlere teşekkür ederek, hatırlanmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.