Elazığ’da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücüsü hafif yaralandı.

Elazığ’da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada, sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABZ 633 plakalı tuğla yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisinde tedavisi yapılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.