TÜGİK’in Ankara’da gerçekleşen ve adındaki "genç" ibaresinin kaldırıldığı 4. olağan genel kurulunun ardından, aralarında EGİAD’ın da bulunduğu 15 GİAD ortak deklarasyon yayınladı, hak, hukuk ve teamüllerin herkesin gözü önünde ayaklar altına alındığı iddiasıyla genel kurulun iptali için mahkemeye başvuruda bulundu. Mahkeme, TUGİK’in 2 Şubat 2022 tarihli genel kurulunun iptaline karar verdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 2 Şubat 2022 tarihinde genel kurul yapmış, toplantıda isim değişikliğine giden konfederasyon "genç" ibaresini çıkarmıştı. "Genç" yerine "girişimci" ibaresinin kullanılma kararının alındığı olaylı genel kurulun ardından, konfederasyona bağlı 15 Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) deklarasyon yayınlamış ve mahkemeye başvurmuştu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)’nin de kurucu üyelerinden olduğu genel kurulun iptali talebi ile açılan davada karar geçtiğimiz günlerde açıklandı. EGİAD’ın da davacı olarak taraf olduğu başvuruda mahkeme, TUGİK’in 2 Şubat 2022 tarihli genel kurulunun iptaline karar verdi.

“Camiamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz”

Dava sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “2 Şubat 2022 yılında katıldığımız genel kuruldaki yaşadığımız hukuksuzluklardan ötürü, genel kurul iptal davası açmıştık. Mahkeme genel kurulun iptaline karar verdi. Camiamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz. Gerekçeli kararın açıklanmasını takiben de süreci takip edeceğiz. Umuyorum ki konfederasyonun aslında kuruluş felsefesini ifade eden ’gençlik’ kavramını geri kazanıp tekrar isminin bir parçası yaptıktan sonra tekrar eski günlerindeki gibi aktif ve dinamik olması için EGİAD olarak tıpkı geçmişte olduğu gibi görevler üstlenmekten kaçınmayız” dedi.