TÜGİAD’ın yeni başkanı seçimlere tek liste ile giren Gürkan Yıldırım oldu.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Yeni dönemde yönetim ve diğer kurullarda görev alacak isimlerin belirlendiği seçimlere tek liste ile giren Gürkan Yıldırım, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Seçim kampanyasındaki ileriye dönük hedefleri ve birleştirici mesajlarıyla dikkat çeken Gürkan Yıldırım yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi daha güçlü kılmak ve gençlerin gücünü artırmak için aday olduğunu vurguladı

“TÜGİAD’a sahip çıkmalı ve büyümeliyiz”

Dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğine ve Türkiye’nin dönüşüme uyum için artık çok az zamanının kaldığına işaret eden Gürkan Yıldırım “Gerçeklik sonrası zamandayız. Teknoloji destekli yeni kapitalizm tüm ülkeleri tehdit ediyor. İnsanlar köklerini ve geleceğini arıyor. Geleceği birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Zaman, daha fazla beraber çalışmayı gerektiriyor. Yeni nesil kolektif çalışabilmeli. Çünkü yeni dönem, ortak hareket edene fırsatlar sunuyor. TÜGİAD olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla, tüm fikirlere açık ve hiçbir ideolojinin baskısı altında kalmadan ilerlemeliyiz. Dünya çapında yaşanan enerji krizi, iklim krizi ve yeşil dönüşüm gibi çok önemli konu başlıklarında bizlere çok iş düşüyor. Genciz, bununla övünüyor ve katma değer oluşturmaya çalışıyoruz. TÜGİAD’a sahip çıkmalı ve büyümeliyiz” diye konuştu.

“Genel Kurullarımız adeta düğün gibidir”

Konuşmasında TÜGİAD Genel Kurullarının adeta bir “düğün” havasında geçtiğini söyleyen Yıldırım, “TÜGİAD bana hep tutku oldu. Derneğimizin tüm kılcal damarlarında görev aldım. Hiçbir zaman TÜGİAD üzerinden bir yerlere gelmek için uğraşmadım. Özümdeki gibi kaldım. TÜGİAD bizim işimiz değil tutkumuzdur. Türkiye sevdamızın yansımasıdır” dedi.

Eski başkanlara teşekkür

TÜGİAD’ın fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Gürkan Yıldırım, “Arkadaşlarımla birlikte bu amaç için yola çıktım. Birlikte çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bugüne kadar emeği geçen tüm başkanlarımıza ve üyelerimize en içten dileklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kazanan TÜGİAD oldu, hayırlı olsun” diye konuştu.