Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) geçtiğimiz günlerde göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri, mahkeme kararı ile görevden alındı. Yapılan usulsüzlükler ve tüzüğe aykırı ihraçlar sebebiyle mahkeme kararı ile derneğe kayyum atandı.

TÜGİAD’ın 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 19. Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar mahkemeden döndü. Genel Kurul öncesi mevcut başkan, yönetim kurulu ve arkadaşlarına yönelik sosyal medya üzerinden başlayan siyasi linç girişimi, usulsüz ses kayıtları ve usulsüz kararlar TÜGİAD’da tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Gürkan Yıldırım’ın usulsüz şekilde başkan ilan edilmesi İç İşleri Bakanlığı’ndan aynı gün geri döndü. Genel Kurul öncesi başlayan usulsüzlüklerin tespiti ve olayların incelenmesiyle başlayan yasal süreç ile birlikte yapılan incelemeler çerçevesinde, TÜGİAD Genel Merkeze mahkeme kararı ile kayyum atandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Kadriye Güçlü Sakarya, TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç’ın hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınması, tüzüğe aykırı şekilde dernekten ihraçların yapılması olayın mahkemeye taşınmasına sebep olduğunu ifade etti. İş insanları derneğine başkan olan ve yönetimde yer alan tüm iş insanlarının vergi levhası olması ya da bir şirkete ortaklığının bulunması gerektiğine vurgu yapan Sakarya, “TÜGİAD’ın mevcut başkanın hiçbir çalışanı olmadığı gibi yönetim kurulunda bulunan bazı üyelerin de hiçbir ticareti faaliyeti bulunmadığı tespit edilmiş, bunun bir usulsüzlük oluşturması dolayısıyla kanun yoluyla, itiraz gerçekleştirilmiştir” dedi.

Av. Sakarya sözlerine şöyle devam etti;

“Gelinen noktada, TÜGİAD’daki ihraç kararlarının siyasi olarak alındığı aşikar hale gelmiştir. Özellikle hükümete yakın üyelerin savunmaları bile alınmadan üyeliklerinden ihraç edilmesi kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Yaşanan süreçle ilgili mahkemeye şikayette bulunulmuş, yasal olarak ihraç edilen üyelerin hakları aranmıştır. Gelinen noktada mahkeme tarafından inceleme başlatılmış, alanında uzman bir kişi olayı incelemesi için görevlendirilmiştir. Yapılan incelemeler çerçevesinde şikayetler haklı bulunmuş TÜGİAD Genel Merkezi’ne kayyum atanmıştır."

TÜGİAD’da geçmiş dönemde yaşanan olayları hatırlatan Av. Sakarya, “Genel kuruldan birkaç gün önce yeni başkan Gürkan Yıldırım ve bir grup yönetim kurulu üyesi kişiler sosyal medyada mevcut başkan ve arkadaşlarına siyasi bir linç girişimi başlatmış, usulsüz ses kayıtları ve gece yarısı toplantıları ile karar alarak, Gürkan Yıldırım’ı başkan ilan etmişlerdi. Ancak aldıkları karar İçişleri Bakanlığı’ndan aynı gün dönmüştü. Yaşanan olaylar sonrası birçok üye can güvenliği dolayısı ile genel kurula katılmamıştı. Mahkeme tarafından ileri boyutta olay yaşanmaması için kolluk kuvvetleri görevlendirilmişti. Daha evvel 40 silahlı koruma ile TÜGİAD İstanbul Tüzük Genel Kurulu basılmış, Ankara Genel Kurulu’nda ise yaralamalı olaylar yaşanmıştı. Göreve gelir gelmez geçmiş dönemde gerçekleştirilen birçok faydalı ziyaretin fotoğrafları sosyal medyadan silinmiştir. Bu fotoğraflar içinde cumhurbaşkanının, meclis başkanının ve cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar kurulunun fotoğraflarının olması dikkat çekmiştir. Bunlar göz önüne alındığında mevcut yönetimin sağlıklı bir şekilde görevini yürütmesi imkansız hale gelmiştir. Kamuoyunda itibar kaybeden Türkiye’nin en önemli STK’larından biri olan TÜGİAD’ın mahkeme tarafından alınan kayyum kararı ile eski güzel günlerine döneceğine inancımız tamdır” diye konuştu.

TÜGİAD 19. Dönem Yönetimi tarafından hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden görevden alındığını ifade eden Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç, yaptığı açıklamada ise 2022 yılının Haziran ayında TÜGİAD Genel Kurulu toplantısında TÜGİAD Genel Sekreteri Melik Rupen Mıhçıyan’ı darp eden grupların tekrar şube yönetimine alınmak istendiği için skandal şekilde görevden alındığını öne sürmüştü. TÜGİAD üyesi Burak Dalgıç, dernek üyeliğinden çıkarılması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş, dernek çatısı altında yıllardır aktif bir şekilde çalışmalar yürütmüş ve her zaman elinden gelenin en iyisini, layıkıyla yapmaya gayret etmiş biri olarak hiçbir haklı gerekçeye dayandırılmadan dernek üyeliğimin sonlandırıldığını öğrenmek beni derinden üzmüştür. 19 Haziran 2023 tarihinde tarafıma gönderilen bir e-mail ile gerekçesiz bir şekilde dernek üyeliğinden ihraç edildiğim bildirilmiştir. Öncelikle genel merkez seçim sürecinde Gürkan Yıldırım’ı desteklemediğim için şu anda uğradığım itibar suikastını kabul etmeyeceğimi ve yasal yollardan tüm haklarımı arayacağımı bilmenizi isterim.”