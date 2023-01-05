Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin ile Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Semra Günay, “Yeni bir turist türü olan Dijital Göçebeler İçin Türkiye’nin Çekici Bir Destinasyon Haline Getirilmesi” konulu projede işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin ile Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Semra Günay, “Yeni bir turist türü olan Dijital Göçebeler İçin Türkiye’nin Çekici Bir Destinasyon Haline Getirilmesi” konulu projede işbirliği protokolü imzalandı.

“Yeni bir turist türü olan Dijital Göçebeler İçin Türkiye’nin Çekici Bir Destinasyon Haline Getirilmesi” konulu projede TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin ile Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Semra Günay işbirliği protokolü imzalandı. Proje ekibinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Öznur Akgiş İlhan, Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Semra Günay, Öğr. Gör. Önder Demir, Eskişehir Teknik Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşlı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Uzm. Deniz Ateş yer alıyor.

Dijital Göçebelerin hedefinin Türkiye olması bekleniyor

COVID-19 pandemisi sonrasında yeni bir turist türü olarak gelişen dijital göçebelik, turizm gelirlerinin artırılmasında alternatif bir model olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle çok sayıda ülke, dijital göçebeleri kendilerine çekmeye yönelik çeşitli ürün ve hizmet geliştiriliyor. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği ve bilim insanlarının işbirliği ile yürütülen projede yeni bir turist türü olan dijital göçebeler için Türkiye’nin çekici bir destinasyon haline getirilmesi hedefleniyor.