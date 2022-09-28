Türkiye Genç İş İnsanları Derneği, Ekim ayında Hamburg’da yapılacak G20 YEA Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği, Ekim ayında Hamburg’da yapılacak G20 YEA Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), yaz tatilinin ardından düzenlediği etkinlikte üyeleriyle bir araya geldi. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda üye katıldı. Geceye TÜGİAD Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili, Hukukçu Dr. Av. Murat Aksu, İş adamı Ömer Kızıl gibi isimler de katıldı. Açış konuşmalarının ardından Dr. Av. Murat Aksu, İş adamı Ömer Kızıl, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Ekonomist Saadet Büyük ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin geceye katılarak, siyasal, ekonomik sportif açıdan Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdiler.

Yeni üyelere plaketleri verildi

Konuşmaların ardından TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, alanlarında yaptıkları katkılardan ötürü konuşmacılara birer plaket verdi.

Çevikel: “G20 YEA Zirvesi’nde ülkemizi temsil edeceğiz”

TÜGİAD olarak yaz dönemini de dolu dolu geçirdiklerini belirten Çevikel, yurt dışı ticaret heyetleri ile yeni pazar arayışlarımızı sürdürdük. Ayrıca, 25-28 Ekim tarihleri arasında Hamburg’da gerçekleştirilecek olan (G20 Genç Girişimciler İttifakı) G20 YEA Zirvesi’ne yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Böylesine önemli bir etkinlikte ülkemizi temsil edecek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Üyelerimizin önünü açacak, onların yurt içi ve yurt dışı pazarlarla daha fazla buluşmalarına olanak sağlayacak etkinliklerimizle, üretim, ihracat ve istihdamın artmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Uzun bir yaz dönemini geride bıraktıklarını belirten Nilüfer Çevikel, “Yaz tatili nedeniyle bir süredir bir araya gelemediğimiz üyelerimizle buluşmak için düzenlediğimiz etkinliğimize katılım çok güzel oldu. Var olan dostluklarımızı tazeledik, aramıza yeni katılan üyelerimize plaketlerini verdik. Yeni iş birliklerinin temellerini attık. Şimdi daha dinç ve heyecanlı bir şekilde, üretimi, ihracatı, istihdamı artırmak için hazırız” ifadelerini kullandı.

“Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu şubelerimizi açıyoruz”

Derneğin yurt içi ve yurt dışı örgütlenmesinin de hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Çevikel, “Ankara, Bursa, Çukurova, Ege ve Eskişehir şubelerimize ek olarak Ekim ayında Kahramanmaraş’te Doğu Akdeniz şubemizi açacağız. Kasım ayında da Diyarbakır’da Güneydoğu Anadolu şubemiz hizmete girecek. Yeni bölgelerimizin de hizmete girmesiyle ailemiz daha da büyüyecek ve gücünü artıracak” şeklinde konuştu.

Kızıl: “Desteklerimiz her zaman devam edecek”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Eski TÜGİAD üyesi Ömer Kızıl, “Basketbola yaptığımız yatırımlardan dolayı bugün plaket aldım. Toplantıda yaptığımız işlerden bahsettik yatırımlarımızdan bahsettik. Faaliyetleri çok beğeniyorum. TÜGİAD’a desteklerimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.