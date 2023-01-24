Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Özgür Tekgöz, lisanssız elektrik üreticilerinin 2023 için taleplerini dile getirdi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Özgür Tekgöz, lisanssız elektrik üreticilerinin 2023 için taleplerini dile getirdi.

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Özgür Tekgöz, yaptığı açıklamada lisanssız elektrik üreticilerinin 2023 için taleplerini ve beklentilerini dile getirdi. Yenilenebilir enerji üretiminde ülkemiz de gurur verici bir noktaya gelmiştir Özgür Tekgöz, yenilenebilir enerji üretiminin çevremize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olan ’Yeşil Dünya’ hedefi ve artan enerji talebinin karşılanması için kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Yenilenebilir enerji üretiminde ülkemiz de gurur verici bir noktaya gelmiştir ve sisteme verilen temiz enerji ile ilgili gururla açıklamalar yapılmaktadır. Temiz enerjiyi kullanmamızı sağlayan bu sistemin adı YEKDEM, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’dır ve lisanssız elektrik üreticileri de bu sistemin kalkınmasında büyük bir paya sahiptir. Açıklanan YEKDEM modeline rağmen ilk süreçte beklenilen yatırımı almayan güneş enerjisi yatırımlarını daha cazip hale getirmek için EPDK 29 Aralık 2016 tarihinde bir karar almış ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce kabul alan tesisler için ’Veriş Yönlü Dağıtım Vergisi’nin söz konusu tarifesine göre 10 yıl süre ile yüzde 75 indirim uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulama ile sektör, yatırımcılar için avantajlı hale gelmiş ve lisanssız güneş enerji santrallerinin kurulumları ivme kazanmıştır. Bu sayede ülkemizde güneş enerjisi sektörü tanınmaya başlamış, yatırımcılar, üreticiler, finansman ve sigorta sağlayıcılar, EPC kurulum şirketleri, sektöre yönelen teknik personele kadar sektörün ekosistemi ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

“Eskişehir yeşil şehir olma yarışında”

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Özgür Tekgöz, “Eskişehir Yeşil Şehir olmaya uygun bir şehirdir. Hem yerel yönetimlerin hem de işletmelerin yeşil dönüşümle ilgili bir çok çalışması olduğunu biliyoruz. Şu anda uygulanan mahsuplaşma modeline Organize Sanayide ve şehirdeki işletmelerde büyük talep olduğunu ve kurulumların arttığını görmek mutlu edicidir. Eskişehir’in yeşil şehir olması yönünde adımların arttırılması hepimizin ortak gayesidir. Bu süreçte yenilenebilir enerjiyle ilgili alınan kararlar, şehirlerin yeşil şehir olması yönünde yatırım kararlarını etkileyecektir” dedi.

“EPDK’nın 2021’deki yüzde 75 indirim hakkını iptal eden kararı lisanssız üreticileri zora soktu”

Yaşanan süreçte Türkiye’de temiz enerji üretimi farkındalığı giderek artarken, 30 Aralık 2021 tarihinde EPDK’nın 10700 sayılı kararı ile 2016 yılındaki 6838 sayılı karar ile verilen indirim hakkının iptal edildiğini belirten Tekgöz, "Bir anda 5,5 katına çıkan Veriş Yönlü Dağıtım vergileri sektörü zora soktuğu gibi, hukuken verilen bir hakkın iptaline birçok itiraz gelmiş ve konu yargıya taşınmıştır. Sektörde büyük sarsıntı aratan bu karar mevcut yatırım sahiplerini zora soktuğu gibi yeni yatırımlara bakış açısını da zedelemiştir. Vergilendirmelerin belirli teknik tanımlardan kaynaklı yapıldığını düşündüğümüzde, bu kararın sadece lisanssız santralleri etkileyip aynı zamanda lisanslı santrallerde vergilerin bu oranda yükselmemesi büyük eşitsizlik olarak yorumlanmıştır" diye ekledi.

“Bu yıl için yapılan yüzde 131’lik zam tekrar gözden geçirilmeli”

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Tekgöz, 30 Aralık 2022 tarihine gelindiğinde lisanssız elektrik üreticilerinin 2022 yılında 28,8 kuruş/ kilovatsaat olan Veriş Yönlü Dağıtım vergilerinin, 2023 yılında 66,8 kuruş/ kilovatsaat olarak güncellendiğini ve yüzde 131 zamlandığını belirtti. Özgür Tekgöz, "Bir önceki senenin etkisinden çıkamayan lisanssız güneş enerji santrali yatırımcıları, geliri sadece dövize bağlı olan ve yüzde 40’ı geçemeyen döviz artışına rağmen yüzde 131 vergi zammı ile büyük bir gelir/gider dengesizliğine sürüklenmiştir" dedi.