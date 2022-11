Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, ‘İş’te Sen’ konulu konferans verdi.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, ‘İş’te Sen’ konulu konferans verdi.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından geleneksel olarak dernek binasında her hafta yapılan konferansa, TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin konuk olarak katıldı. TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı ve iş insanı Serkan Can Zengin; Harward Üniversitesi’nden Dr. Tony Wagner’in ortaya koyduğu ‘21.Yüzyıl Becerileri’ çerçevesinde, ‘İş’te Sen’ başlığı altında konferans gerçekleştirdi. TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı ve iş insanı Serkan Can Zengin düzenlenen konferansta, ‘’Bireyler kendilerine uygun iş aradıkları zaman; işin en iyisini görmeleri ile beraber, o işte iletişim kurma becerilerinin en üst düzeyde olması gerekir ve bu husus önemli bir özelliktir. Sanal alemin; insanlara verdiği zaman ve mekân açısından kolaylıklar sağlamasına rağmen, iletişim kurma açısından becerileri zayıflatmıştır. İletişimin önemini; farklı örneklerle dile getirdim. İletişimde, ilk 15 saniye çok önemlidir’’ dedi.

Konferans sonunda katılımcı öğrencilerin CV durumuna göre staj alma imkânı, TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı iş insanı Serkan Can Zengin’e teklif edildi. Dernek Başkanı Cavid Aydın, TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı ve iş insanı Serkan Can Zengin’e plaket takdim etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çekinildi.