Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye yetkili ilk ve tek genç iş insanları derneği olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Anadolu’nun her bir köşesindeki genç girişimci ve iş insanlarını çatısı altında buluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet, Doğu Akdeniz Şubesi’nin kurulacağı Kahramanmaraş’a giderek genç girişimcilerle bir araya geldi ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyet ayrıca bölgedeki yatırım imkanları hakkında bilgi aldı. TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın da katıldığı TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD’ın yurt içi yapılanmasına büyük önem verdiğini söyledi. Ankara, Bursa, Çukurova, Ege ve Eskişehir’den sonra Doğu Akdeniz Şubesi’ni Kahramanmaraş’ta açacaklarını belirten Çevikel, “Yaklaşık iki yıldır bölgede araştırma yapıyorduk. Milletvekili Mahir Ünal beyin yönlendirmesiyle yolumuz Kahramanmaraş ile kesişti. İyi ki de kesişmiş. Yaptığımız görüşmelerde Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kendine özgü kaynakları, çok iyi eğitimli ve başarılı genç girişimci gücüyle bölgemiz için en doğru yer olduğuna inandık. Buradaki girişimcilerle daha yakın olacak, onların dünyaya açılmalarına destek vereceğimiz gibi, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki yatırım imkanları için de diğer bölgelerdeki üyelerimizi harekete geçireceğiz” dedi.

“Güneydoğu Anadolu Şubesini Kasım ayında açacağız”

Kahramanmaraş’tan sonra Güneydoğu Anadolu şubesini de kasım ayında açacaklarını bildiren Çevikel, ülkemizin her köşesindeki girişimcileri bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi. TÜGİAD üyelerinin ülke ekonomisinin yüzde 25’ini oluşturduğunu belirten Çevikel, “TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA) Türkiye’yi temsil eden tek STK olmasının yanı sıra, geçtiğimiz dönem Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanlığı’nı üstlendi. Bu dönemde ise Başkan Vekilliğini yürütüyoruz. Bununla birlikte Avrupa’da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. 25-28 Ekim tarihleri arasında Hamburg’da gerçekleştirilecek olan G20 YEA Zirvesi’ne yoğun bir şekilde hazırlandık. Böylesine önemli bir etkinlikte ülkemizi temsil edecek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Üyelerimizin önünü açacak, onların yurt içi ve yurt dışı pazarlarla daha fazla buluşmalarına olanak sağlayacak etkinliklerimizle, üretim, ihracat ve istihdamın artmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“TÜGİAD’ın Kahramanmaraş’ta şube açması çok önemli”

AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ın ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı. Gençlerle iyi projeler yürütmenin önemli olduğuna değinen Ünal, "Gençlerimizin bir özelliği var. Bizim gençlerimiz işlerini burada yapıp zamanlarını İstanbul’da geçiriyorlar. Bu şehirde fazla vakit geçirmiyorlar. Bu noktada gençler şehirde çok ciddi değişim trendi oluşturdular. Gençlerle şehir arasında bir bağ kurmamız gerekiyor. Gençler, kendimize ve evimize dönme zamanı. Kahramanmaraş’ta gençlerimizle çok güzel işler yapacağız. Bir şehrin marka olabilmesi için insanları olması lazım. Sonra bütün bu markalar toplanır ve şehri markalaştırır. Lütfen markalaşın” diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili bilgi vererek, TÜGİAD üyelerini kentte yatırım yapmaya çağırdığı toplantıya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilçe belediye başkanları yanı sıra, bölgedeki genç girişimciler katıldı.

TÜGİAD heyeti daha sonra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.