Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu’nu ziyaret etti.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu’nu ziyaret etti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Şehit yakınları ve Gazilerle bir araya gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bizler ailenin içindeyiz, en küçük bir sıkıntınızdan mutlaka bizim de bilgimiz olsun. Her zaman yanınızdayız birlikteyiz, beraberiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu Sorumlusu Ahmet İlter de Tuğgeneral Zafer Tombul’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, üzerinde Türk bayrağı ve Mehmetçik olan Mehmetçik Vakfı rozetini taktı.