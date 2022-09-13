Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanırken, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı görevine atandı. Tuğgeneral Ertekin, göreve başlarken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Vali Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tuğgeneral Uğur Ertekin’e yeni görevinde başarılar diledi.

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