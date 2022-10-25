Son görev atanmalarına ilişkin kararların Resmî Gazete yayımlanmasıyla birlikte Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Son görev atanmalarına ilişkin kararların Resmî Gazete yayımlanmasıyla birlikte Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Konuğunu Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tuğgeneral Düz’e yeni görevinde başarılar diledi. Geçmişten günümüze her iki kurumun da daima ortak payda altında birleştiğini belirten Rektör Çomaklı, jandarma ekiplerinin toplum içerisinde huzurun tesis edilmesi açısından yoğun gayret içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında Metin Düz’e bilgi veren Rektör Çomaklı, gözlemevinde ilk ışığın 2023 yılında alınacağını ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan bilim insanlarına ev sahipliği yapacağını aktardı.

Doğunun gözbebeği olan Erzurum’a atanmaktan ve bu kadim şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Tuğgeneral Metin Düz ise, hangi kurumla nasıl bir iş birliğiyle hareket ederiz düşüncesiyle ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Metin Düz, kendisine gönülden yaklaşan Erzurum halkına layıkıyla hizmet edeceğini söyledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu.