Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz yeni hizmet binasına taşınan Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Ali Gemalmaz şehit aileleri ve gazilerimizin yanlarında olduğunu ifade ederek, “Şehit aileleri ve gazilerimize yakışır, çok kullanışlı, temsil etkinliği çok yüksek bir hizmet binası olmuştur, Şehit ailelerimiz, canlarını hiçe sayarak vatan uğruna şehadete yürüyen şehitlerimizin bizlere emanetidir, Kahraman gazilerimiz, fedakârlıkları ile bizlere örnek olan büyüklerimizdir, Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize yapılan hizmetler vatana hizmettir, onlar ülkemizin baştacıdır. Yeni hizmet binamızın güzel günlerde kullanılması dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz’ı ziyareti nedeniyle teşekkür ederken, derneğin yeni binası hakkında bilgi verdi.