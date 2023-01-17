Eskişehir’de 25 yaşındaki Tuğçe Can’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Onur K. adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de 25 yaşındaki Tuğçe Can’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Onur K. adliyeye sevk edildi.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün 1 buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı. Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.’nin yakalanmadan önce fare zehri içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede hayati tehlikeye atlatan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Katil zanlısı Onur K. emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilmiş şekilde adliyeye sevk edildi.