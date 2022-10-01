7’inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri çerçevesinde Menteşe’de sahne alan Tuğba Yurt ‘Ne mesela’ ve ‘İnceden inceden’ adlı en popüler şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Şarkılarıyla Menteşelileri coşturan Tuğba Yurt, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

7’inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri çerçevesinde Menteşe’de sahne alan Tuğba Yurt ‘Ne mesela’ ve ‘İnceden inceden’ adlı en popüler şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Şarkılarıyla Menteşelileri coşturan Tuğba Yurt, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

Miting alanındaki konseri ailesiyle birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sevgili gençler, sevgili Menteşeliler hoş geldiniz. Şenliğimizin ilk günü sevilen sanatçı Tuğba Yurt’u sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler Türkiye’nin üniversite eğitimi alınabilecek en güzel şehrine geldiniz. Çok şanlısınız. Sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün kenti Menteşe’de sizlerle olmaktan ve bu heyecanı yaşamaktan çok mutluyuz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz” dedi.

Başkan Gümüş şenliğe katılımlarından dolayı sevilen şarkıcı Tuğba Yurt’a kristal Muğla Bacası ile çiçek takdim teşekkür takdim etti. Şarkıları ve sahne performansıyla Menteşelilerden büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, iki saat sahnede kaldığı konserde Menteşeli müzikseverlere ilgileri nedeniyle teşekkür etti.