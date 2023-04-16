Globalleşen dünyada kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekler yeniden canlandırılmaya başlandı. Bugün yaşı 45’in üzerine olan ve pek çok kişinin özlemle yad ettiği ve halk arasında kıstırma adı verilen bisküvi arası lokum tatlısı Tuğba Kuruyemiş’te yeninden üretilmeye başlandı. Çocuklar tarafından oldukça beğenilen geleneksel lezzetin bu bayramda ülke genelindeki tüm çocuklarla buluşturulması hedefleniyor.

Merkezi Aydın’da bulunan, ülke genelindeki 100’den fazla şubesi ile 40 yıla aşkın süredir unutulmaz lezzetlere imza atan Tuğba Kuruyemiş, bu bayramda Türkiye’nin ağzını tatlandıracak. Çikolatadan şekerlemeye kuru meyveden kuruyemiş çeşitlerine kadar yaklaşık 700 ürün ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş şimdi de 1980’li yılların efsane lezzeti bisküvili lokumu modern sunumu ile yeniden üretmeye başladı.

Tuğba Kuruyemiş olarak aynı zamanda kültürümüzde önemli yeri olan gelenek ve görenekleri de sürdürmeye gayret ettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Nasıl tarhana ile asırlardır devam eden geleneksel tadı modern üretim ile sürdürmeyi başardıysak belli bir kuşağın anılarında önemli yeri olan bisküvi arası lokum üretiminde de aynı başarıyı yakaladık. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle halkımızın hizmetindeyiz” diyerek bu yıl Ramazan Bayramı’nda ikramlık portföyüne kattıkları bisküvi arası lokumu herkesin denemesini tavsiye etti.