Manken ve oyuncu Tuğba Özay annesiyle birlikte Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde babasının adı verilen Kültür Merkezi ve Kütüphanesinin açılışına katıldı. Çocuk kütüphanesine babasının kitaplarını bağışlayan Tuğba Özay, açılışta babasının kitaplarından şiirler okudu, çocuklara şiirler okuttu.

Konya’nın Tuzlukçu İlçe Belediyesi; manken ve oyuncu Tuğba Özay’ın babası yazar İlhan Özay adına Kültür Merkezi ve kütüphane açılışı yaptı. Rahmetli Eğitimci Yazar ve şair İlhan Özay’ın adı verilen kültür merkezinin açılışına kızı manken Tuğba Özay ile Eşi Duygu Özay da katıldı. Açılış öncesi içerdeki kütüphaneyi ziyaret eden Tuğba Özay ve annesi duygulu anlar yaşadı. Yanlarında getirdikleri babasının kitaplarını tek tek elleriyle, büyük bir özenle masaya dizen sanatçı Tuğba Özay, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’ya teşekkür etti.

Büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını söyleyen Tuğba Özay, “Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar insanın hem mutlu eden hem onurlandıran bir günde bir açılıştayız. Öncelikle Belediye Başkanımız Nurettin Beye çok teşekkür ediyoruz. Özay ailesi olarak gerçekten Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümünde babacığım adına ki çok değerli bir yazar, çok değerli bir üstat, çok önemli bir edebiyatı, siyaset bilimci, eğitimcidir. Onun böyle bir günde düşünülüp, onurlandırılması o kadar kıymetli ki bizim için. Duygularımız tabi çok yoğun. İlhan Özay Kültür Merkezi’nin Konya Tuzlukçu’da, böylesine şirin, güzel bir yerde açılmış olması gerçekten çok onur verici. Babam çocukları çok sever. Babam zaten doğayı, insanı, her şeyi çok seven bir insandı. Aynı zamanda hayata hep toplumsal ve evrensel bakan, tüm dünya çocuklarının kardeşliğine inanan, öyle olması gerektiğini savunan bir insandı. Şu anda da bizi eminim ki görüyor, hissediyor. Çocuklarla birlikte bugün hem çocuk kütüphanesinin hem de İlhan Özay Kültür Merkezi’nin açılışını yapacak olmak tarifsiz bir duygu. Başkanıma gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanım gibi belediye başkanlarının da, Başkanım gibi yöneticilerinde çoğalmasını diliyoruz. Çünkü içeriyi gezdiğimiz zaman o kadar mutlu oldum ki, her tarafta kitaplar var, çocuklar ve yetişkinler için birçok şey düşünülmüş. Kitap okumasını maalesef ki bilmeyen bir toplumda çünkü yüzde oranlarına baktığınız zaman çok az sayıda kitap okunuyor. Lütfen yazarların değeri bilinsin. Böyle belediye başkanlarımızın değeri bilinsin, eğitimcilerin değeri bilinsin. Çünkü kitap okumak insanın dünyasını bambaşka şekilde genişlettiği gibi, bambaşka dünyalara da açılıyorsunuz. Babacığımın kitaplarının ayrıca burada sergilenecek olması, çocuklarla buluşacak olması bizim için çok mutluluk verici. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun” dedi.

"Temennim kitaplar okuyanlara ışık olur"

Tuzlukçu Belediye başkanı Nurettin Akbuğa’da Sanatçı Tuğa Özay ile annesini Tuzlukçu’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sanatçımızın rahmetli babası hem dilbilgisi konusunda hem de yazarlığıyla Türk Edebiyatı’na, Türk Şiiri’ne çok büyük katkı sağlamış bir yazardır. Bu yazarımızı biz gelecek nesillerimize taşımak için kültür evimizde ve kütüphanemizde ismini yaşatıp onu ölümsüzleştirmek istedik ve bunu da Tuğba Hanımla beraber başardık. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve kitapların çocuklarımıza ışık tutmasını, bu kütüphanenin aydın nesiller yetişmesi konusunda güzel imkanlar sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Sanatçı Tuğba Özay’ın annesi Duygu Özay da gözyaşlarına tutamadan yaptığı konuşmada, “Okuma bile olmayan bir dönemde eşim adına böyle bir kütüphane açılması beni çok onurlandırdı. Kusura bakmayın duygulanıyorum, çünkü eşimde kitaplarının okunmasını çok istiyordu. Kitlelere ulaşmasını istiyordu. Eşim şair aynı zamanda siyasal bilimci, kitaplarında bütün dünyayı kucaklayan yazıları var. Temennim okuyanlara ışık olur, ışık olmaya da biz yaşadığımız müddetçe devam edecek. 47 yıllık yaşam hayatımda can yoldaşım, can arkadaşımdı. O yaşamında çok istiyordu, kitlelere ulaşmasını sağ olsun başkanımız sayesinde böyle bir kütüphane açıldı. Ben de Konyalıyım, Konya Bozkırlıyım. Bu bölgede bu kütüphanenin açılması beni çok onurlandırdı. Temennim başkanım gibi başkanların çoğalması. Okumalara önem verilmesi” diye duygularını dile getirdi.

Kütüphanedeki hazırlıkların ardından açılış resmi törenine geçildi. Tuğba Özay açılış öncesi babasının yazdığı şiir kitabından Atatürk ve çocuklarla ilgili şiirleri okudu. Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesini Annesi Duygu Özay ve Belediye başkanı Nurettin Akbuğa ile birlikte kesen Tuğba Özay ’Kitapsız bir dünya her zaman karanlığa mahkumdur. Kitap okuyun, okutturun, beyniniz, zihniniz, ruhunuz aydınlansın. Hayırlı uğurlu olsun Tuzlukçu’ya” dedi.

Kütüphanenin açılışının ardından çocuklarla birlikte masada babasının kitaplarını inceleyen Tuğba Özay, çocuklara kitaptan şiirler okuttu. Şiir okuyan çocuklara babasının kitaplarından armağan etti.