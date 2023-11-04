Ünlü manken ve oyuncu Tuğba Özay, Engin-Dilan Polat çiftinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak, “Hadi parayı kazandın, nedir bu toplumun gözüne parayı sokmak, görgüsüzlük? Toplumda bu kadar uçurumlar yaşanırken sen kalkıp da bazı şeyleri şımarık bir şekilde gösteremezsin. Umarım ders alınır” dedi.

Tuğba Özay, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı aşırı güç ve savaşın da bitmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye gündemini meşgul eden haksız kazanç ve kara para aklama davası ile karşı karşıya kalan Engin Polat ile eşi Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımlarına da değinen Özay, sert açıklamalar yaptı.

“Nedir bu toplumun gözüne para sokmak ve görgüsüzlük”

Sosyal medyada paylaşılan para ve lüks görüntülerin toplumu özendirdiğini dile getiren Tuğba Özay, “Türkiye’de bir kara para aklama konusu gündemde. Para bir şekilde kazanılır da insan kazanmaya çalışın. Hadi parayı kazandın, nedir bu toplumun gözüne parayı sokmak, görgüsüzlük nedir? Herkesin parası olsun, mutlu olsun da para harcamasını bilene yakışır. Toplumda bu kadar uçurumlar yaşanırken sen kalkıp da bazı şeyleri şımarık bir şekilde gösteremezsin. Yarım yapıyorlarmış. Herkes yardım yapıyor. Kimin ne yaptığını bilemezsiniz. Bir de dini alet ediyorlar. Bu yüzyılda artık böyle görüntüler görmek istemiyorum. Sosyal medya doğru kullanıldığında harika bir platform ama birçok zamanda fosseptik çukuruna döndü. Sosyal medyada bu konularla ilgili denetim de gelmesi lazım. Çünkü insanları özendiriyorlar. Orası bir illüzyon, gerçek hayat değil. Siz bu kadar anlı şanlı hayatınızı gösterirken size özenen binlerce insan olabiliyor. Herkes iyi olsun ama ‘haksız kazanç’ olmaz. Olursa da işte ondan sonra böyle tepetaklak olursunuz. Geçmiş olsun, umarım ders alınır. Yine de empati yeteneğini kullanıyorum, bu da çok iyi bir ders olur onlara ve onlar gibi olanlara” diye konuştu.

“Satılık Yürekler adlı şarkın tam da bu olayların peşine yayınlanacak”

Sözlerini daha önceden yazdığı şarkısının haksız kazanç, görgüsüzlük üzerine olduğuna da dikkat çeken Tuğba Özay, “Tam da bu gündemin üzerine ‘Satılık Yürekler’ adlı bir şarkı yazmıştım. Geçen yıl çıkaracağım klipi ertelemek zorunda kalmıştım. Geçen günlerde de bu şarkının klibini çektik. Şarkı gündemle çok güzel denk geldi. Şarkıyı dinleyince de benim bu konularla ilgili düşüncemi daha iyi anlayacaksınız. Herkes kendisinden bir şey bulacak, herkes kendisini sorgulayacak. Sorgulamamız gereken de dönemlerdeyiz” şeklinde konuştu.

Klipte kahveye altın tozu detayı ile Dilan Polat’a gönderme var

Dilan Polat, bir televizyon programında kendisine gelen kahveyi içmemiş, kahveye altın tozu dökerek içmişti. Lüks yaşantısı ve haklarında açılan soruşturma ile gündeme düşen Engin-Dilan Polat’a Satılık Yürekler şarkısının klipinde de kahvesine altın tozu dökerek göndermede bulunan Tuğba Özay, şarkının sözlerinin de para ve görgüsüzlükle alakalı olduğunu ifade etti.

Özay, baba memleketi Samsun’da kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının istediğini kırmadı.