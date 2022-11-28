Konya’ya gelen ünlü manken Tuğba Özay, köpeğe eziyet olayının yaşandığı ve 2 çalışanın tutuklandığı hayvan barınağını gezdi. Özay, "Buraya ciddi bir emek verilmiş, yaşanan olayın hiçbir affı yok. Birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu bir şey bu kadar emeğe tabii ki mani olmuyor" dedi.

Konya’ya gelen ünlü manken Tuğba Özay, köpeğe eziyet olayının yaşandığı ve 2 çalışanın tutuklandığı hayvan barınağını gezdi. Özay, "Buraya ciddi bir emek verilmiş, yaşanan olayın hiçbir affı yok. Birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu bir şey bu kadar emeğe tabii ki mani olmuyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan üzücü olayın ardından ünlü manken Tuğba Özay barınağı ziyaret etti. Manken Tuğba Özay, barınağı gezdiği sırada şaşırdığını belirterek, “Buraya ciddi bir emek verilmiş, yaşanan olayın hiçbir affı yok. Birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu bir şey, bu kadar emeğe tabii ki mani olmuyor. Ama ben şunu savunanlardanım, gönüllülerin de burada görev alması gerekiyor. Onlar da burada çalışmalı diye düşünüyorum ama burada çalışanlar da bir nevi gönüllü, çünkü meslekleri zaten bu. Hatta en gönülleri onlar. Türkiye’de her şey çok karmaşık hale gelmiş durumda ve özellikle sosyal medya çok tehlikeli bir bomba. Bir anda çok farklı boyutlara taşınabiliyor. İnsanlar çok galeyana getirilebiliyor. Ama burada ciddi bir çalışma var. Çok kirli bilgiler döndüğü için o da kaosa neden oluyor. Burada gerçekten gönülden hareket eden hayvansever kardeşlerimiz var. Kurunun yanında yaşın yanmaması gerekiyor. Onlar da çok üzgün, ben bunu gördüm. Hayvanseverlere de buradan sesleniyorum; hayvanları alıyorsunuz ondan sonra da bırakıyorsunuz. Burada kim gerçek hayvansever işte o da tartışılır. Çok şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum insanın kendi içinde ama burada gördüğüm kadarıyla en iyi şekilde korunmaya çalışılıyor. Ama o görüntüler çok korkutucu, asla affedilir yanı yok. Buradaki arkadaşlar da aynı şeyi söylüyorlar” dedi.