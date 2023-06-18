Kurban Bayramına sayılı günler kala, esnaf ve işletmelerde bayram telaşı başladı. Bu yıl 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilini ağız tadıyla geçirmek isteyenler için Tuğba Kuruyemiş tarafından ülke genelindeki 108 şubesine tonlarca geleneksel Türk lokumu ve baharat çeşitleri sevk edildi.

Türkiye’de 108 şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş olarak yaklaşık 700 çeşit ürün ile bayram hazırlığını tamamladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, baharat ve lokum çeşitlerinde bayrama özel indirimli kampanyalardan herkesin faydalanmasını tavsiye etti. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da halkın bayram sevincine ortak olmak için özel kampanyalar düzenlediklerini belirten Tonkul, “Bizi biz yapan en önemli unsurlardan biri de özel günlerimiz dini ve milli bayramlarımızdır. Bu çerçevede her geçen gün gelenek ve göreneklerinin yanı sıra eski tadının kalmadığından dert yandığımız bayramlara eski tadını kazandırmak amacıyla bayrama özel tatlar oluşurduk” diyerek bayrama özel indirimli satışların hem online olarak hem de mağazalarda devam ettiğini söyledi.