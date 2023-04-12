Aydın’da 1980 yılında kurulan, Türkiye’de de 104 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş, 105. şubesini Soma’da açtı. Kurtuluş Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Tuğba Kuruyemiş Soma Mağazası yapılan açılışın ardından hizmete başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta birçok üründe açılışa özel indirimler uygulanırken açılışa katılan pek çok kişi indirimli alışverişin keyfini yaşadı. Manisa il genelinde 7. Soma’da ise ilk mağazasını açan Tuğba Kuruyemiş’te açılışa özel kampanyalı ürün satışlarının bayram sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Açılışta konuşan Bölge Müdürü Nurullah Demirtaş, sıcak sıcak taptaze sloganı ile çıktıkları bu yolda her geçen gün büyümenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tuğba Kuruyemiş olarak 40 yıl önce ‘Burada gülümseme hizmet eder’ sloganı ile çıktığımız bu yolda bin 200’ün üzerinde çalışanımız ve 105 mağazamızla en kaliteli ürünleri en iyi hizmet anlayışı ile halkımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Soma’da mağaza açmamıza ilişkin uzun süredir talep alıyorduk. Tuğba markasını Soma halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.