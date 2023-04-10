Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte geçici işyerlerinin yapıldığı inşaat alanını ziyaret etti. Başkan Gürkan, işyerlerinin yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirterek, "Malatya’nın ticari ışıkları yanacak, Malatya’mız eski haline gelecek” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya’da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerde iş yerleri yıkılan esnaflar için Emlak Konut, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yer tahsisi yaptığı alana 338 tane geçici prefabrik iş yerleri inşa ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte yapımı süren işyerlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Şantiye Şefi Barbaros Kosif, 25 metrekareden oluşan 338 adet işyerlerini yaptıklarını belirterek, “Çelik konstrüksiyon üzerine sandviç kaplamalarla ön tarafları da camekan olmak üzere dükkanlarımızı inşa ediyoruz. Dükkanlarımızda elektrik ve su olacak. Ayrıca ortak alanlarsa tuvalet, mescit ve yürüme alanları olacak şekilde yapıp teslim edeceğiz” dedi.

“Malatya’yı ayağa kaldıracağız”

Malatya’da hayatın normalleşmesi için ticari hayatın canlanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Gürkan ise esnafın bir an evvel ayağa kalkması gerektiğini belirterek, “Eğer şehri ayağa kaldıracaksak, esnafımızın ivedilikle ayağa kalkması gerekir. Biz, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak kendi arsalarımızı, Emlak Konut’a tahsisini yaparak, bir an evvel 338 dükkanı ve iş merkezimizi vatandaşımıza ve ticaret erbabımıza dağıtılmasını planladık. Şu anda burası ile ilgili altyapı çalışmaları bitirildi. Altyapı çalışmalarının yanında üstyapı diye tabir ettiğimiz, geçici prefabrik iş yerleri yapılıyor. Bu iş yerlerinde esnafımız yaklaşık 2 yıl boyunca çalışmalarına buradan devam edecekler. 2 yılın sonunda buralar eski haline dönüştürülmek üzere bize teslimatı yapılacak. Ben bu çalışmalarımızın özellikle esnafımıza, esnaf teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalışmaların sadece buradan ibaret olmadığını da aktaran Gürkan, “Bir taraftan Altay Kışlası’nın yer tahsisini yaparak 750 sanayi iş yerinin yapılması bir taraftan belediyemizin yan tarafını tahsis ederek buraların yapılması bir taraftan 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu’nun bulunduğu alana iş yerlerinin yapılması bir taraftan Cumhuriyet Meydanı’na yapılması bir taraftan yolların uygun alanlarına prefabrik yapıda iş yerlerinin yapılması bir taraftan da Matim İş Merkezinde bulunan yaklaşık 200 dükkanın esnafımıza verilmesi için gerekli çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürütülüyor. Ayrıca Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin bitirilerek, eski kayısı pazarının yaklaşık bin 500 dükkânın yeni yerine devri gerçekleştikten sonra Malatya’nın ticari ışıkları yanacak ve hemşerilerimiz tekrardan Malatya’ya dönerek, Malatya eski haline gelecektir. Vatandaşımızın hiçbir tereddüttü ve kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

“Belediyenin en güzel alanının esnafa tahsis edilmesi takdire şayan”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana cansiperane çalıştığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de kentte 19 bine yakın esnafın dükkanının yıkık ve ağır hasarlı olduğunu söyleyerek, “Esnafımızın kısmen de olsa yaralarının sarılması noktasında geçici iş yerlerinin kurulmasının gayretleri ortaya konuluyor ki bu Emlak Konut tarafından gerçekten prestijli prefabrik yapılar yapılıyor. Bu dükkânlarımız da esnafımıza kura ile tahsis edilecek. Sadece belediyenin yanına değil başkanımızın Malatya’ya kazandırdığı Cumhuriyet Meydanına, Millet Bahçesine ve kütüphanenin bir kısmını da esnaflarımıza tahsis edeceğiz. Zamanında Büyükşehir Belediyemiz buraları yaparken, alt kısımlarını da otopark olarak dizayn etmesi bugünler için önem arz ettiğini bir daha görmüş olduk. Bu anlamda başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.