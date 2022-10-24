AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Recep Bentli’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Turgut Özal Üniversitesi’nin eksikliklerini bildiklerini belirterek, ’’İnşallah buradan yetişen öğrencilerimiz öğretim görevlilerimiz ilerde Türkiye’nin geleceğine yeni yüzyılına önemli katkılar sunacaklar’’ dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Recep Bentli’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Turgut Özal Üniversitesi’nin eksikliklerini bildiklerini belirterek, ’’İnşallah buradan yetişen öğrencilerimiz öğretim görevlilerimiz ilerde Türkiye’nin geleceğine yeni yüzyılına önemli katkılar sunacaklar’’ dedi.

Ziyarette konuşan Rektör Bentli, ’’Bakanımıza ve AK Parti il teşkilatından gelen Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Malatya ziyaretlerinde üniversitemizin çok güzel hizmetler beklediğini ifade etti. Başta Bakanımız Bülent Tüfenkci olmak üzere Malatya’daki siyasilerimizin desteğini alarak inşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde üniversitemizi iyi bir noktaya getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız’’ şeklinde konuştu.

Milletvekili Tüfenkci ise ’’Turgut Özal Üniversitesi Malatya’mızın ikinci Üniversitesi ve genç bir üniversitedir. Malatya’mızın yetiştirdiği iki Cumhurbaşkanımızdan birisinin ismini taşıyan ve Türkiye’de de dikkatle takip edilen bir üniversite. Buranın başarısı Malatya’nın ve Türkiye’nin başarısı olacak. Burada yetişen gençlerimizin ülkeye katkıları Malatya’ya entegre olması ve Malatya’yla kaynaşması bizim içinde çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en son ki Malatya ziyaretinde gördük ki Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Üniversitesini yakinen takip ediyor. Bu noktada hem Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a yakışır bir şekilde hem de Malatya’ya yakışır bir vizyonla, Türkiye’ye de bilimsel camiaya da önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. İnşallah buradan yetişen öğrencilerimiz öğretim görevlilerimiz ilerde Türkiye’nin geleceğine yeni yüzyılına önemli katkılar sunacaklar. Fiziki eksikler noktasında bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Üniversitemizin bundan sonraki vizyonunu belirleme noktasında hocalarımız, rektörlük ve Malatya’nın bütün paydaşlarıyla beraber inşallah ortaya yol haritası konulması noktasında Üniversitemizi hak ettiği yere getirmiş olacağız’’ ifadelerini kullandı.