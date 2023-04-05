AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ‘müjde’ olarak duyurduğu bir gelişmeyi Malatyalılar ile paylaştı.

Tüfenkci, depremden etkilenen Malatya’nın sanayisine ve iş dünyasına cam suyu olacak bir yatırımın ileriki günlerde ASELSAN tarafından açıklanacağını ifade etti.

Türk Savunma Sanayi’nin önemli kuruluşu ASELSAN’ın Malatya’ya önemli bir yatırım yapmaya hazırlandığını belirten Tüfenkci, “Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’mız için bir müjdeyi siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Görüşmelerimiz sonucu Savunma Sanayimizin gözde kuruluşu ASELSAN’ın Malatya’mıza önemli bir yatırım yapması kararlaştırıldı. Bu yatırım önümüzdeki günlerde açıklanacak. İnşallah iş dünyamız ve sanayimiz için can suyu olacak bu yatırım. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Savunma Sanayi Başkanımız ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden Malatya’mıza hayırlı olsun" dedi.