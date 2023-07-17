Aksaray’da önce düğün konvoyunda sonra da düğün alanında havaya ateş açan tüfekli maganda sivil jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da düğün, nişan ve asker eğlencesi gibi özel günlerde havaya ateş açılması ve yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma” mottosuyla başlatılan çalışma çerçevesinde ilçe, belde ve köylerde yapılan düğünlere sivil jandarma ekipleri yerleştirildi. Misafir gibi düğünleri izleyen jandarma ekipleri, magandaların da korkulu rüyası oldu. Düğün alanlarında hiçbir olumsuzluğa geçit vermeyen sivil jandarma ekipleri, Merkez Jandarma Komutanlığı bölgesindeki yapılan bir düğünün önce konvoyunda sonra da düğün alanında onlarca kişinin içinde havaya av tüfeğiyle ateş açan magandayı suçüstü yakaladı. Ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeğine el koyan jandarma ekipleri, B.T. isimli magandayı gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs, hakkında yasal işlemler başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın düğün, nişan gibi eğlence faaliyetlerini huzur ve güven içerisinde yapmalarını sağlamak için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.