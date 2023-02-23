Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi tüfekle, bir kişi ise darp sonucu yaralandı. Tartıştığı kişiyi tüfekle vuran şüpheli Murat B. polisi arayıp teslim olurken, yaralının başında beklemesi dikkat çekti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi tüfekle, bir kişi ise darp sonucu yaralandı. Tartıştığı kişiyi tüfekle vuran şüpheli Murat B. polisi arayıp teslim olurken, yaralının başında beklemesi dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mesudiye mahallesi Şibali yolu caddesi üzerinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Niyazi G.(42), 16 AAS 883 plakalı minibüs ile Murat B.’ye ait çiftliğe geldi. Murat B. (46), alacak verecek sebebiyle çiftliğin önünde buluştuğu Niyazi G. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat B. yanındaki tüfekle Niyazi G.’ye ateş etti.

Niyazi G., sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli Murat B. ise başından darp sonucu yaralanırken, 112’yi arayarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Murat B., polis ekiplerince hastanedeki tedavinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.