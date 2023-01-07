İkamette inceleme yapan ekipler bir adet tüfek bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında yaşayan S.M. oynadığı elindeki tüfeğin ateş alması sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağ elinde yaralanan şahsa ikametinde müdahalede bulunuldu.

Malatya’da bir şahıs tüfeğiyle oynadığı esnada kazara kendini vurdu.

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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