Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne Güzel Hançer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.H. ise karakola götürüldü.

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Olay, ilçeye bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; annesiyle birlikte evde oturduğu sırada tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu karşısında bulunan annesi Güzel Hançer’i başından vurdu. Silah sesi üzerine odaya gelen aile fertleri, talihsiz anneyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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