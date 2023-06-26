Kastamonu’da av bayisinde bir şahıs, tamir ettiği tüfeğin ateş alması sonucunda kazara yanındaki kişiyi vurdu.

Olay, Kastamonu il merkezi Topçuoğlu Mahallesi Kalekapısı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av malzemeleri satan bir iş yerinde ismi öğrenilemeyen bir şahsın, tamir etmek istediği tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun iş yerinde bulunan Özgür G. isimli vatandaşa isabet etti. Karnından isabet alan Özgür G. yaralandı. Özgür G.’ye ilk müdahalesi veteriner hekim İhsan Özbay tarafından yapıldı. Özgür G. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.