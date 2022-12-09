Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde zincir marketlerde zabıta ekipleri denetim yaptı.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde zincir marketlerde zabıta ekipleri denetim yaptı.

Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü’nün talimatıyla zabıta ekipleri zincir marketlere giderek denetim yaptı. denetim de ürünlerde gramaj, raf kasa fiyatları uygunluğu, son kullanma tarihi, fahiş fiyat ve stokçuluk ürünler tespit edilerek, cezai işlem başlatıldı.

Başkan Remzi Ergü "Elimizden geldiği kadar zaman buldukça zabıta müdürlüğü ekiplerimizce denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra daha da çok sıkılaştıracağız. Yaptığımız denetimleri de bu farklarla ortaya koyduk. Bundan sonra gerek yerli esnaf, gerekse de üç harfli alışveriş mağazaları sıklıkla denetlenerek vatandaşın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşın sağlığıyla oynayan kim olursa olsun gereken işlemler yapılacak" diye konuştu.