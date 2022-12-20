Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji’nin sarı kod ile uyarıda bulunduğu Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.

1200 metre rakımlı Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Belediye Başkanı Remzi Ergü, “Kar senesi, var senesi” diyerek bereketli bir kış sezonu temennisinde bulurken sosyal medya hesabından sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları noktasında uyardı. İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar kar sevincini beyaza bürünen ağaçlar ve sokakları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan Adana’nın Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan Göller Yaylası’nda da yoğun kar yağışı sürüyor.