Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı nedeniyle öğrenciler çeşitli etkinlikler yaptı.

Tufanbeyli Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyetin 100.yılına özel 100 fidan dikimi yaptı. İlçe gençlik ve spor müdürlüğü ile birlikte bilek güreşi turnuvası düzenlendi. Turnuvada kızlarda birinci olan Gamze Eroğlu, erkelerde birinci olan Emre İnaloz ödül almaya hak kazandı.

İlkokul öğrencilerine yönelik olarak yapılan satranç turnuvası düzenlendi. Kıyasıya geçen müsabaka da Çağatay Yılmaz rakiplerini eleyerek birinci oldu. Tufanbeyli’de ilk kez kitap fuarı düzenlenecek. Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Tufanbeyli 1. Kitap Günleri" Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

İlçede ilk defa bir kitap fuarının düzenlenecek olmasının kendileri açısından çok sevindirici olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, "Tufanbeyli’de ilk kez düzenlenecek olan kitap fuarında, birçok yayınevi ve yazarı ilçemizde ağırlayacağız. Bu vesile ile çocuklar ve gençlerin kitaba ilgisini çekmiş olacağız. İlçemizde 2 bin 500’den fazla öğrencimiz var. Kitap fuarına katılacak öğrencilerimizi kitapla buluşturmak da amaçlarımız arasındadır. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımızı ve kitapseverleri kitap fuarına davet ediyoruz" dedi.

Kalkan, ’Kitap Okumak Hayatı Okumaktır’ fuarına birçok seçkin yazarın iştirak edeceği belirterek, "Yazarlar imza günleri ile okurlarla buluşacak. Yazarlar için de kitap fuarının büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Veliler, Öğrenciler ve öğretmenleri kitap fuarına davet ederek, bu tür fuarlar bilhassa gençlerin ve halkımızın kitap okumalarına çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarların ilerleyen yıllarda da devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

6-7-8 Kasım’da açık olacak "Kitap Okumak Hayatı Okumaktır" fuarına 9 yayınevi ve birçok yazar katılacak.