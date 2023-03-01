Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşünce gölet buz tuttu.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşünce gölet buz tuttu.

Tufanbeyli’de hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının aşırı düşmesinden dolayı Kürebeli Göleti buz tuttu. Gölün buz tutmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşunca vatandaşlar da göle akın etti. Aydın Öztürk arkadaşlarıyla birlikte buz tutan göle gidip bu anları ölümsüzleştirdi. Öztürk aynı zamanda gölet üzerinde gezinti yaptı. Öztürk Adana’da gölet buz tuttu denildiğinde kimsenin inanmadığını ancak Tufanbeyli’de hava çok soğuk olduğu için göletin buz tuttuğunu, kayıt altına aldıklarını söyledi.