Adana’nın tarihi Şar Antik Kenti ve doğası ile turizmde cazibe merkezi olmayı hedefleyen Tufanbeyli ilçesinde kamp merkezinin inşasına başladı.

Adana’nın tarihi Şar Antik Kenti ve doğası ile turizmde cazibe merkezi olmayı hedefleyen Tufanbeyli ilçesinde kamp merkezinin inşasına başladı.

Yazın döneminde özellikle yeşilin tonları ve doğal kaynak suları ve yeşilin tonları ile doğa tutkunlarının gözdesi olan ilçede Tufanbeyli Belediyesi doğa tutkunlarına özel kamp alanı oluşturuyor. 4 mevsim doğa severleri bir araya getirecek alan bungalov evler,

Tufanbeyli’nin Adana’mızın kuzeyi sessiz ve sakin şehir lakaplı tarihi ve turistik kenti karavan ve çadır kamplarının merkezi olma yolunda ilerliyor. Bungalov evlerinde içinde olacağı kamp alanı belediyenin belirlediği alanda çadır kurarak ilçede doğa turizmi hedefleniyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri ile turizmden hak ettiği payı almasını hedeflediklerini belirterek, “Tufanbeyli Şar yolu üzerinde yapmış olduğumuz alana Bungalov evler, çadır alanları inşa ediyoruz. Gelenlere dağ bisikleti ve hamam hizmetlerimiz olacak. Tufanbeyli Belediyesi olarak buradaki turizm kapasitesini arttırmak, çeşitlendirmek için çeşitli altyapı çalışmaları yapıyoruz. Sadece tarihi turları ile değil, aynı zamanda kamping ile karavan turizmi ile de Tufanbeyli gitgide ön plana çıkan bir ilçemiz. Bizler de inşallah önümüzdeki dönemde, Şar yolunun kenarında yapmış olduğumuz alanda hem karavancılarımızı, kampçılarımızı sadece Adana’dan değil, tüm Türkiye’den buraya çekmeye çalışacağız. Tufanbeyli her alanda olduğu gibi kampingde de karavanda da cazibe merkezi olacak" diye konuştu.