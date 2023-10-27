Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yöresel ürünler pazarı yapıldı.

Adana İl Tarım Müdürlüğünden Tufanbeyli Belediyesine teslimi protokol imzalanarak sağlandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Adana il Tarım Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ile imzalanan protokolle devir teslim töreni yapıldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü yaptığı açıklamada "Adana Valimize, İl Tarım Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı çerçevesinde IFAD tarafından yapımı tamamlanan yöresel ürünler pazarımıza kavuştuk. Tufanbeylimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Değerli vatandaşlarımız artık ürünlerini daha sağlıklı bir alanda satışını yapacak bizler çalışmaya devam edeceğiz herşey Tufanbeylimiz için durmak yok yola devam" dedi.