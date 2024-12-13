Akdeniz Üniversitesi Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Tufan Elektromobil Takımı, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Takım, geliştirdikleri TUFAN V3 isimli elektrikli araç için bu yıl bir ilki gerçekleştirerek yerli üretim bir elektrikli motor tasarlıyor. Takım kaptanı Dilara Tatar, “Bu süreç çok zorlu, ancak emeklerimizin karşılığını TEKNOFEST’te almak en büyük hayalim" ifadelerini kullanırken, takımın bir diğer üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mert Ergon, “Motorumuzun yerli olması, yarışmadaki başarımızı artıracak” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri “TUFAN V3” isimli elektrikli araba ile TEKNOFEST 2025’e hazırlanıyor. Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tufan Elektromobil Takımı, 50 kişiden oluşuyor. Yaz kış fark etmeden çalışan ekibin en büyük hayali, tasarladıkları elektrikli aracın geliştirecekleri yerli üretim elektrikli motorla TEKNOFEST’e katılması. 60 kilometre pil ömrüne sahip Tufan V3, 50 kilometre/saat hız yapabiliyor, 4 kilovat güce sahip ve yüzde 100 elektrikli.

6 yıllık emek, yerli üretimle taçlanıyor

AÜ Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tufan Elektromobil Takımı’nın yaklaşık 6 yıldır elektrikli araç geliştirmek için çalıştığını ifade eden Takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Albayrak, bu süreçte öğrencilere önemli deneyimler kazandırdıklarını belirtti. Albayrak, "Her dönem yeni arkadaşlar katıldıkça aracımızı geliştiriyoruz. Yazılım ve donanım başta olmak üzere pek çok bileşeni yerli olarak üretmeye başladık. Önceden dışarıdan yardım almıştık ama bu sene elektrikli motor kısmını kendimiz yapmaya çalışacağız. Bu sene arabanın en belirgin özelliği elektrikli motor olacak. Amacımız, TEKNOFEST’te ilk beşe girmek" diye konuştu.

Albayrak, 50 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve öğrencilerin mühendislik, Ar-Ge ve proje geliştirme konularında değerli bir tecrübe kazandıklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Bu çalışmalar, öğrencilerimize mezuniyet öncesinde büyük bir katkı sunuyor. Hem teorik hem de pratik bilgilerini pekiştirerek geleceğe hazırlanıyorlar."

“Hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz”

Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Dilara Tatar, projede yer almanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Tatar, "Geçen yıl Şubat ayında çalışmalara başladık ve aracı tamamen sıfırdan ürettik. Şimdi elektronik aksamlarını geliştiriyoruz. Yazılım, batarya, motor gibi kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretiyoruz. Bu süreç çok zorlu, ancak emeklerimizin karşılığını TEKNOFEST’te almak en büyük hayalim" ifadelerini kullandı.

Tatar, takımının TEKNOFEST için özveriyle çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Selçuk Bayraktar’ın da orada olması ve tüm emeğimizi sergileme fırsatı bulmak çok heyecan verici. Mezuniyet sonrası faaliyetlerimiz, not ortalamamız kadar önemli. Bu projede yer almak, kariyerimize büyük katkı sunuyor."

Yerli motor ve yenilikçi tasarım

Takımın diğer bir üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mert Ergon, aracın bu yıl önemli yeniliklerle donatıldığını belirtti. Argon, şöyle konuştu:

"Bu yıl performans ve verimlilik açısından büyük gelişmeler kaydettik. Motorumuzun yerli olması, yarışmadaki başarımızı artıracak. Ayrıca pratikte mühendisliğin ve Ar-Ge’nin nasıl yapıldığını öğrenmek büyük bir avantaj."