Samsun’da "3 Mayıs Türkçüler Günü" töreninde konuşan Samsun Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tufan, “Türkçüler var oldukça bu devlet Türk vatanı, dili Türkçe ve bayrağı Türk bayrağı olarak ilelebet kalacaktır” dedi.

Samsun Türk Ocağı ve Samsun Alperen Ocağı tarafından Atatürk Anıtı’nda "3 Mayıs Türkçülük Günü" kutlaması yapıldı. Törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okuldu.

Türkçülük Günü’nde konuşmasını gerçekleştiren Samsun Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tufan, “19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan hareket, bugün 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet ile taçlanmıştı. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı veren atalarımızın bize miras bıraktıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kuruluş ilkesi yüksek Türk kültürünün vücut bulmuş hali Türkçülüktür. Cumhuriyetimiz çok kısa zamanda kuruluş ilkeleri ve Atatürk’ün önderliğinde büyük işler başarmıştır. Maalesef büyük Atatürk’ün vefatından sonra başlayan gayri milli uygulamalar ve o dönemdeki Komünist heves devletimizin hızla milli kimliğinden koparılmasına götürülmekteydi. İşte bu durumu fark eden merhum Nihal Atsız’ın dönemin idarecilerine yaptığı uyarılar kendilerinde olmasa da Türk milletinde yankısını bulmuş ve Nihal Atsız’a açılan haksız bir davanın 3 Mayıs 1944 günündeki duruşması o zamana kadar şahit olunmamış bir gençlik gösterisine dönüşmüştür. Türkçüler var oldukça bu devlet Türk vatanı, dili Türkçe ve bayrağı Türk bayrağı olarak ilelebet kalacaktır. Yıllarca gerek açıktan gerekse gizliden yapılan her türlü engellemelere rağmen Türkçülük ayaktadır ve buradadır. Devlet dilini Türkçe olarak belirleyen Anayasamızdaki kapsayıcı Türklük tanımı dahil Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi tartışmaya kapalıdır. İlk gün ki gibi ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diye haykırıyoruz” diye konuştu.

Türkçülük Günü kutlaması fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.