Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından 36’ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali çerçevesinde Altınova ilçesine giden ekipler muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi.

TUFAG’ın bu yıl 36’ıncısını düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkelerin ekipleri, Altınova Belediyesi Hizmet Binası önündeki gösterileri büyük beğeni topladı. Bosna Hersek, Endonezya, Hırvatistan, Hindistan, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan’dan gelen halk dansları topluluklarının gösterileri nefes kesti. Altınovalılar tarafından büyük beğeni toplayan gösteriler tam not aldı.

“Dostlarımız ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

Türkiye ile 9 ülkeden gele ekiplerin bir araya gelmesinin önemine değinen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren TUFAG yönetimini kutluyorum” diye konuştu.