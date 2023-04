Yalova Rahmiye Palabıyık TUFAG Vakfı, yeni binasının inşaatını tamamlamak amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Valilik onayı alınarak gerçekleştirilen bağış kampanyasıyla ilgili olarak vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Birol Aslan, bilgi verdi. Arslan, “Vakfımız yeni binasının inşası için uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni binamız idari ve kulüp faaliyetlerimizi birlikte yürütebileceğimiz yönetim ve çalışma alanlarından oluşuyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hak ettikleri bir ortamda faaliyetlerini yürütebilmeleri, daha fazla sosyal donatı alanları ile kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam inşa ediyoruz. İnşaatımızın temelini 22 Ağustos 2022 tarihinde geniş katılımlı bir tören ile atmıştık. O günden bu yana da binamızı bir an önce tamamlamak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürdük. Geldiğimiz noktada idari binamızın sıva işlemlerini tamamladık. Binamızın kaba inşaatı her geçen gün ilerliyor. Çalışma salonumuzun çatısının yapılmasıyla binamıza taşınacağımız güne daha da odaklanacağız. Bu nedenle Derneğimizi bir an önce tamamlamak ve önümüzdeki yıl çalışmalarımıza yeni binamızda başlamak amacıyla tüm Yalovalıların desteklerini bekliyoruz. Bu zamana kadar inşaatımıza destek verenlere de ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.