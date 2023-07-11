Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İstanbul Şubesi, spora ve sporcuya sunduğu destekten ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür plaketi verdi.

Erzurum’da UEFA eğitimine katılan futbol antrenörleri, Başkan Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. TÜFAD İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yorulmazlar’ın adını taşıyan teşekkür plaketini Başkan Sekmen’e takdim eden teknik adamlar, “Başta Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olmak üzere Erzurum’da spora yapılan yatırımlar takdire şayan. Gerek tesisleşmede gerekse de lisanslı sporcu sayısı baz alındığında kentin önemli bir spor merkezi olduğu apaçık görülüyor. Erzurum; bu bağlamda Türkiye’nin en önemli spor şehirlerinden birisidir. İstanbul’da görev yaptığı süreçte Türk futboluna önemli isimler kazandıran Mehmet Sekmen Başkanımız Erzurum’da sportif yatırımlarda da harikalar oluşturmuş. Kendisini TÜFAD olarak yürekten kutluyoruz” dedi.