Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Gümen ve beraberindeki bürokratlarının Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne (TÜDKİYEB) yaptıkları ziyarette küçükbaş hayvancılık sektörünün 2025 yılı çalışmaları ve hedefleri masaya yatırıldı.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Bakan Yardımcısı Gümen’in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada,2025 yılında yapılacak çalışmaların detaylı bir şekilde görüşüldüğünü belirterek, ayrıca sektörün beklentilerini ele aldıklarını kaydetti.

Çelik, Bakan Yardımcısı ve heyetinin yapmış olduğu ziyareti sektör açısından değerli bulduklarına dikkat çekerek, " Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Gümen ve beraberindeki heyette yer alan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Ersin Dilber, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sezai Cibelek, HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emre Gürçay, Islah Daire Başkanı Sayın Engin Ünay ve Bakanlık bürokratlarının Merkez Birliğimize yapmış oldukları ziyareti sektörümüz açısından oldukça değerli buluyoruz. Bu ziyaretin sektörümüze moral vermesi yanında sorunlarımızın ve çözüm önerilerinin kaynağında görüşülmesi de ayrıca bizim için son derece kıymetli olmuştur. Sayın Bakan Yardımcım ve değerli heyetine sektörüm adına teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Ziyarette 2025 yılında yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığından bahseden Çelik, yeni yılda küçükbaş hayvancılıkta sorunların çözüme kavuşturulması adına Bakan Yardımcısı Gümen’den önemli mesajlar aldıklarını ve bunun da sektör adına memnuniyet verici olduğunu anlatarak 2025 yılında Bakan İbrahim Yumaklı’nın önderliğinde küçükbaş hayvancılıkta atılım yılı olmasını beklediklerini ve sorunların büyük ölçüde çözüleceğine olan inancını dile getirdi.

Çelik, ziyaret esnasında sektörün sorunlarını dile getirdiğini belirterek "Sayın Bakan Yardımcımız ve kıymetli bürokratlarıyla sektörümüzün sorunlarını detaylı bir şekilde ele aldık. Sorunlarımızın çözümlerine yönelik İl Birliklerimizden gelen önerileri ve taleplerimizi kendisine bir rapor halinde sunduk. En önemli sorunlarımızdan çoban konusu başta olmak üzere sektörümüz için yeni hayata geçirilen desteklerin yanında birçok konudaki görüşlerimizi ve önerilerimizi dile getirme fırsatını bulduk. Özellikle Halk Elinde Ülkesel Islah projeleri kapsamında verilen desteklerin günün şartlarına göre yetersiz kaldığını ve destekleme tutarların iyileştirilmesi noktasında en kısa zamanda gerekli adımların atılması talebimizi ilettik. Sayın Bakan Yardımcımızın üretimi artırma noktasında Merkez Birliği ve İl Birliklerimizle uyum içinde her türlü çalışmada bulunacaklarına ilişkin verdiği mesajların ve akabinde hayata geçirilecek uygulamaların sektörümüze büyük ivme kazandıracağını düşünüyoruz " dedi.

Öte yandan Birliklerin güçlü bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Çelik, yetiştiricilerin daha iyi hizmet alması için özellikle Birliklerin mali açıdan güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ve bu konudaki taleplerin de Bakan Yardımcısına iletildiğini vurguladı.

Genel Başkan Çelik, ziyaretin sonunda Bakan Yardımcısı Gümen’e sektöre olan destek ve katkılarından dolayı bir şükran plaketi takdiminde bulundu.