Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kuzu etinde yapılan yüzde 25 indirim hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, açıklamasında kuzu etindeki indirim kararının tüketiciler açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci, ESK mağazalarında kuzu etinde yüzde 25 oranında indirim yapılacağı müjdesini memnuniyetle karşılıyor bu manada kendisine sektörümüz ve tüketicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İndirim sorası gövde kuzu etinin 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzolanın 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdanın ise 114,50 liradan 86 liraya düşmesi vatandaşlarımızın kuzu eti tüketimi açısından son derece isabetli bir karar olmuştur. Yetiştiricilerimizden koyun kuzu alımlarını artırmak suretiyle fiyatlarda istikrarı korumayı hedefleyen ESK’nın başarıya ulaşması temel arzumuzdur. Biz istiyoruz ki hem yetiştiricimiz hem de tüketicilerimiz kazansın. En azından ortak bir paydada buluşsun. Dolayısıyla kuzu eti fiyatlarındaki indirimi önemsiyoruz. Bu kararı isabetli bulup sonuna kadar destekliyor Sayın Bakanımıza sektörümüz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Çelik, vatandaşların kırmızı et tüketimlerinin alım gücüne bağlı olarak düşmekte olduğuna dikkat çekerek “2019 yılında kişi başı yıllık 12-14 kilogram olan kırmızı et tüketimi 2020 yılında pandemi şartlarının da etkisiyle 7-8 kilograma kadar gerilemiştir. Başta restoranlar, lokantalar olmak üzere otel ve iş yerleri yemekhaneleri kapalı kaldığından et tüketimi düşmüştür. İçinde bulunduğumuz yıla baktığımızda ise enflasyondaki yüksekliğin vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında oldukça zorladığını görüyor ve bu manada kişi başı yıllık kırmızı et tüketiminin oldukça düştüğünü düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu durumu sadece kırmızı ette değil tüm gıda ürünlerinde tüketicilerin alım gücünün zayıfladığına bağlıyoruz. Olaya bu pencereden baktığımızda kuzu etindeki yüzde 25’lik indirimin vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz” dedi.

Tüketiciler lehine yapılan yüzde 25 indirimin yanı sıra karkas alım fiyatlarında bir değişiklik olmadığına işaret eden Çelik “Bakanlığımız aldığı bu kararla önemli bir fedakârlıkta bulunmakla birlikte küçükbaş hayvan alımlarındaki karkas et fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Yetiştiricilerimiz açısından bu durum son derece önemlidir. Kuzu eti satış fiyatlarında yapılan indirimin maliyetini ESK üstlenmiştir. Ancak maliyet unsurları da göz önüne alınarak yetiştiricilerimiz adına karkas et alım fiyatlarında da gerekli artışların yapılmasını Bakanlığımızdan talep ediyor ve bekliyoruz“ diye konuştu.

Çelik, vatandaşların istenilen ölçüde kırmızı et tüketmelerinin gereğine dikkat çekerek “Temennimiz en kısa sürede ekonomik sıkıntıların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın alım gücünün artmasıyla birlikte kırmızı et tüketiminde istenilen seviyeye gelmemizdir. Özellikle de faydaları sayılamayacak kadar çok olan adeta organik düzeyde olan koyun keçi etinin tüketilmesini vatandaşlarımızın sağlıklı et tüketimi açısından oldukça önemsiyoruz. Dolayısıyla ESK tarafından yapılan indirimli satışların kuzu eti tüketiminin yaygınlaştırılmasına da olumlu katkıları olacaktır“ değerlendirmesini yaptı.