Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkenin küçükbaş hayvancılık coğrafyası olduğunu belirterek, 2023 yılında küçükbaş hayvancılığı atağa geçirecek hamleler yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkenin küçükbaş hayvancılık coğrafyası olduğunu belirterek, 2023 yılında küçükbaş hayvancılığı atağa geçirecek hamleler yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin hayvancılık alanında en uygun üretim dalının küçükbaş hayvancılık olduğuna dikkat çeken TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “Bugün hemen hemen her kesimin kabul ettiği gibi ülkemiz tam bir küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılığa gereken önemi vermeleri, sektörümüz adına memnuniyet vericidir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefi sektörümüze verilen değerin de açık bir ifadesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin yüzyılında küçükbaş hayvancılığı atağa geçirecek hamleler yapılması son derece önem arz etmektedir. 2023 yılı ve sonrası için Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe ulaşma noktasında Bakanlığımızın da yapacağı hamleler en büyük beklentimiz olacaktır“ dedi.

"2023’de hayvancılık sorunlarının çözüm yolu küçükbaştan geçmeli"

Çelik, hayvancılıkta yaşanan sorunların yıllar itibarıyla devam ettiğini belirterek, “Hayvancılığımızda yaşanılan sorunların nedenlerini ortaya koyarak hızla çözüm odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 50-60 yıldır bu ülkede hala et ve süt sorunu konuşuluyorsa, büyükbaş hayvancılık odaklı politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Hayvancılıkta yaşanılan sorunların çözüm yolunun küçükbaş hayvancılıktan geçtiğini ve politikaların küçükbaş ağırlıklı olarak uygulanmasının ülkemiz hayvancılığı için daha faydalı olacağına inanıyorum. Dolayısıyla 2023 yılı başından itibaren küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin artırılmasıyla birlikte özellikle kırmızı et sorunu başta olmak üzere diğer sorunlarımızın çözümünü veya en azından azaltılmasını temenni ediyorum. Küçükbaş hayvancılıkta kaydedeceğimiz ilerlemeden dolayı başta yetiştiricilerimiz olmak üzere tüketici vatandaşlarımız ve sonuçta ülkemiz fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.