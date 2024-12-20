Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2025 yılında küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin beklentilerini dile getirirken, "Bakanlığımızca belirlenen hayvancılığın 5 yıllık yol haritasından hareketle emin adımlarla hedeflerimize ulaşacağımız bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Küçükbaş hayvancılık sektörünün 2025 yılına ilişkin beklentilerini değerlendiren TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, öncelikle küçükbaş hayvan sayısı ve verimlerinin mutlaka artırılması gerektiğine dikkat çekti. Çelik, kırmızı et üretiminin artırılması halinde ülke gündemini sürekli meşgul eden et fiyatları ve beraberindeki ithalat ile ilgili sorunların ortadan kalkacağını söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, hem üreticilerin hem de tüketicilerin mutlu olacağı bir yıl olmasını istediklerine işaret ederek, "Üretici ile tüketici etle tırnak gibidir. Hem üreticilerimizin hem de tüketici konumundaki vatandaşlarımızın memnuniyeti esastır. Bir tarafın mutsuzluğu bir şeylerin iyi gitmediğinin işaretidir. Onun içindir ki önümüzdeki yılın; üreticilerimiz çok daha fazlasını ürettiği, tüketicilerimizin ise en uygun fiyatlarla daha çok tükettiği, iki kesimin de mutlu olacağı bir yıl olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretim kadar özellikle küçükbaş et ve süt ürünlerinin tüketiminin yaygınlaştırılması gereğinin altını çizen Genel Başkan Çelik, insanlarımızın doğal ortamlarda yetiştirilen kuzu ve keçilerimizin et ve süt ürünleriyle beslenmesinin gelecek için güçlü nesiller yetiştirilmesinde son derece önemli olduğunu vurguladı. Çelik, 2025 yılının hem tarımsal üretim anlamında hem de gıda israfını önlemede seferberlik ilan edilen bir yıl olmasını arzuladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“2025 yılında tarımsal üretim artışlarının sağlanması ve aynı zamanda israf eden iflas eder düşüncesinden hareketle gıda israfının önlenmesi için topyekûn seferberlik ilan edilmelidir. Üretimin artırılması için seferberlik yolundaki tüm sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Bunlardan en önemlisi yetiştiricilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Bu sağlanamaz ise üretimde beklenen gelişmeyi sağlayamayız. Bu anlamda yetiştiricilerimizi en çok zora sokan yem giderleridir. Mutlaka yem konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve özelliklede kaba yem üretimine olduğundan çok fazla önem verilerek mevcut olan kaba yem açığı kapatılmalıdır. Hayvancılığa verilmekte olan destekler daha fazla artırılıp sektöre olan olumlu yansımalarına devam edilmelidir. Seferberliğin sonunda ise ithal eden değil kendi insanlarını fazlasıyla doyurup ihraç eden bir ülke olmamamız için hiçbir nedenin olmadığı açıkça görülecektir.”

Öte yandan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, birkaç yıldır çoban sorununun had safhaya çıktığını ancak bu sorunun çözümünde çok önemli çalışma ve gelişmelerin olduğunu belirterek, 2025 yılından itibaren artık çoban sorununun konuşulmadığı bir dönem olmasını dilediklerini sözlerine ekledi.