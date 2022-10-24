Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÜDAM) seminer ve sergi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÜDAM) seminer ve sergi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi TÜDAM Resim Atölye Koordinatörü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Güldane Araz Ay tarafından verilen seminere TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Prof. Araz Ay: “Bireyin kendi yolculuğunun farkına varması çok kıymetli”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Şahin’e destekleri için teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Prof. Araz Ay, sanatın insan hayatının her alanında yer almasının huzurlu ve mutlu hissedilmesi için önemli olduğunu vurguladı. Ay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Anadolu Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ve TÜDAM Resim Atölyesi olarak çocukların yeteneklerini ve kişisel özelliklerini keşfetmeleri, sosyalleşmeleri ve el, göz, beyin koordinasyonlarının gelişerek üretim süreçlerinde aktif kullanılabilmesi için çalışıyoruz. Farklı teknikler kullanarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde çocukların sonuç değil süreç odaklı olmalarını amaçlıyoruz. Çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerini hedefliyoruz. Bireyin kendini keşfetmesi ve kendi yolculuğunun farkına varması çok kıymetli.”

Seminer TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Şahin tarafından Prof. Araz Ay’a teşekkür belgesinin takdimi ve TÜDAM Resim Atölyesi Öğrencileri Karma Sergisi’nin açılış töreni ile sona erdi. İlginin yoğun olduğu Karma Sergi 22 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.